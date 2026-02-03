বাছুরসহ গরু জবাই করায় দুই কসাইকে জরিমানা

বাছুরসহ গরু জবাই করায় দুই কসাইকে জরিমানা
যশোরের বেনাপোলে বাছুরসহ গরু জবাই করায় দুই কসাইকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে পৌরসভা। একই সঙ্গে মাংস জব্দ করে নষ্ট করা হয়।
মঙ্গলবার (৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে বেনাপোল বাজারের মাংসপট্টিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আলম কসাই ও মানিক কসাইকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন বেনাপোল পৌরসভার স্যানিটারি ইন্সপেক্টর রাশেদা খাতুন। তিনি জানান, বাছুরসহ গরু জবাই আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এজন্য দুই কসাইকে জরিমানা করা হয়েছে।
মো. জামাল হোসেন/এসআর/জেআইএম