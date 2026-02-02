টাঙ্গাইলে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীর গাড়িবহরে হামলা, আহত ৭

টাঙ্গাইলে বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীর গাড়িবহরে হামলা, আহত ৭
নির্বাচনি প্রচারণাকালে টাঙ্গাইল-৫ আসনের বিএনপির বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরহাদ ইকবালের গাড়িবহরের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির প্রার্থীর কমী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় ৭ জন আহত হয়েছেন।
সোমবার (২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার হুগড়া ইউনিয়নের মালতি পাড়া এ ঘটনা ঘটে।
ফরহাদ ইকবালের সমর্থকরা বলেন, সোমবার বিকেলে হুগড়া ইউনিয়নে নির্বাচনি প্রচার করলে গেলে ধানের শীষের প্রার্থী সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সমর্থকরা অতর্কিতভাবে হামলা চালায়।
এ বিষয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী ফরহাদ ইকবাল বলেন, নির্বাচনি প্রচারণা করতে ১৫ থেকে ২০ জনের একটি দল প্রথমে আমাদের গাড়ি গতিরোধ করে। পরে তারা আমাদের দুটি গাড়ির গ্লাস ভেঙে ফেলে। ৭ থেকে ৮ জনকে বিভিন্নভাবে আহত করে। বিষয়টি রিটার্নিং কর্মকর্তা ও পুলিশকে জানানো হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে আমরা নেতাকর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমরা এ ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।
অভিযোগ প্রসঙ্গে জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু ও সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি মো. আজগর আলীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাদের পাওয়া যায়নি।
এ ব্যাপারে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসা ও জেলা সহকারী রিটার্নিং অফিসার শাহিন মিয়া বলেন, বিষয়টি জানতে পেরে তাৎক্ষণিক পুলিশ এবং বিজিবির টিম ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন।
