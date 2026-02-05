শুক্রবার বরিশাল যাচ্ছেন জামায়াত আমির

শুক্রবার বরিশাল যাচ্ছেন জামায়াত আমির
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণার অংশ হিসেবে প্রথম বারেরমতো বরিশাল যাচ্ছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান।
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯ টায় জেলার মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার পাতারহাট আরসি কলেজ মাঠে বরিশাল-৪ (হিজলা-মেহেন্দিগঞ্জ) আসনের উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনি জনসভায় তিনি দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে বক্তব্য দেবেন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে জামায়াতে ইসলামীর বরিশাল-৪ আসনের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির পরিচালক অ্যাডভোকেট জহির উদ্দিন ইয়ামিন বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে জনসভা বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন কমিটি ও সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।
