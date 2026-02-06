  2. দেশজুড়ে

নারায়ণগঞ্জে পার্লার থেকে নারীর মরদেহ উদ্ধার, স্বামী আটক

প্রকাশিত: ০৬:৩৪ পিএম, ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
নারায়ণগঞ্জ শহরের আমলাপাড়া এলাকার একটি বিউটি পার্লার থেকে কামরুন নাহার ইতি (২৭) নামে এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে পার্লারের ভেতর থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় ওই নারীর স্বামী আনোয়ার হোসেন সেন্টুকে (৪৫) আটক করা হয়েছে।

আটক আনোয়ার হোসেন সেন্টু শহরের মাসদাইর এলাকার ইলিয়াস সরদারের ছেলে। তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে মাসদাইর এলাকায় বসবাস করতেন। তাদের সংসারে তানভীর নামে ১২ বছরের একটি শিশু রয়েছে। কামরুন নাহার ইতি শহরের আমলাপাড়া এলাকায় পরী বিউটি পার্লার অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার পরিচালনা করতেন।

নিহত কামরুন নাহার ইতির বোন লাকী বলেন, গত ২৮ জানুয়ারি থেকে ইতি নিখোঁজ ছিল। শুক্রবার দুপুরে পার্লারটি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকলে বাড়ির মালিক পুলিশ ও আমাদের খবর দেয়। পরে আমরা পুলিশ নিয়ে পার্লারের দরজার তালা ভেঙে টয়লেটের ভেতরে ইতির মারদেহ দেখতে পাই।

তিনি আরও বলেন, ইতির স্বামী আনোয়ার হোসেন সেন্টু নেশাগ্রস্ত ছিলেন। কয়েকদিন পরপরই ইতিকে অনেক মারধর করতো। কিছুদিন আগেও তাকে মারধর করে হাত ভেঙে দিয়েছিল। মারধর খেয়েও আমার বোন সংসার ছেড়ে যায়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর তার সংসার করা হলো না। আমি এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাই।

নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার এসআই দেলোয়ার বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। সিআইডির ক্রাইম সিন ইউনিট আলামত সংগ্রহ করেছে। এ ঘটনায় নিহতের স্বামীকে আটক করা হয়েছে। তদন্তের পরে বিস্তারিত বলা যাবে।

