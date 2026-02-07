  2. দেশজুড়ে

কারাগারের জানালার গ্রিলে মিললো বন্দির ঝুলন্ত মরদেহ

প্রকাশিত: ১১:০৬ এএম, ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে বিদ্যুৎ আলী (২৭) নামে এক কারাবন্দির মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) ভোররাতে তিনি মারা যান বলে নিশ্চিত করেছেন জেল সুপার শরিফুল আলম।

বিদ্যুৎ আলী কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলার মোকাররমপুর ইউনিয়নের ফকিরাবাদ গ্রামের চাঁদ্দু আলীর ছেলে।

জেল সুপার জানান, মাদক মামলায় সাজাপ্রাপ্ত হয়ে দুই মাস আগে তিনি কারাগারে আসেন। শনিবার ভোররাতে কারাগারের বাথরুমের জানালার গ্রিলে নিজের গামছা গলায় প্যাঁচিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

তিনি জানান, মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষে আইনি প্রক্রিয়া মেনে পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আরএমও ডা. হোসেন ইমাম বলেন, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

