জামায়াত আমিরের সমর্থনে মিরপুরে মহিলা বিভাগের মিছিল

জামায়াত আমিরের সমর্থনে মিরপুরে মহিলা বিভাগের মিছিল
ঢাকা-১৫ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের উদ্যোগে বিশাল নির্বাচনি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারী) সকালে মিরপুর-১০ গোলচত্বর থেকে এই মিছিল শুরু হয়ে কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনে এসে শেষ হয়।
এ সময় তারা দাঁড়িপাল্লার পক্ষে বিভিন্ন স্লোগান দেন। ‘মা-বোনদের বলে যাই, দাঁড়িপাল্লায় ভোট চাই’; ‘মায়ের কোলে শিশুর ডাক, দাঁড়িপাল্লা জিতে যাক’; ‘আপস না সংগ্রাম’; ‘দিল্লী না ঢাকা’সহ নানা স্লোগান দেন তারা।
জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর উত্তরের প্রচার বিভাগের সদস্য আব্দুর রহিম বলেন, মিছিলে ঢাকা-১৫ আসনের নারী সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঢাকা মহানগর উত্তরের মহিলা বিভাগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এ আসন থেকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে নির্বাচন করছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা শফিকুর রহমান।
