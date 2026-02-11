বগুড়ায় পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৩

বগুড়ায় পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেফতার ৩
বগুড়ার নন্দীগ্রামে সেনাবাহিনীর বিশেষ অভিযানে একটি বিদেশি পিস্তল ও দেশীয় অস্ত্রসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে উপজেলার ভাটগ্রাম ইউনিয়নের তেতুলিয়াগাড়ি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁদের গ্রেফতার করে শাজাহানপুর আর্মি ক্যাম্পের সদস্যরা।
গ্রেফতাররা হলেন- নন্দীগ্রামের তেতুলিয়াগাড়ি এলাকার আব্দুস ছালাম (৩০), আবু বক্কর (২৮) ও শাজাহানপুরের রুপিহার গ্রামের পারভেজ (২৫)।
সেনাবাহিনী সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকেল চারটার দিকে তেতুলিয়াগাড়ি এলাকায় অভিযান চালানো হয়। শাজাহানপুর আর্মি ক্যাম্পের মেজর মেহেদী হাসান, ক্যাপ্টেন জিসান ও লেফটেন্যান্ট ফাতিনের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, তাজা গুলি ও দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে লেফটেন্যান্ট ফাতিন জানান, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। উদ্ধারকৃত অস্ত্রসহ তাদের সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হবে। নির্বাচনের আগে জননিরাপত্তা রক্ষায় এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।
এফএ