রংপুরে দুই ভোটকেন্দ্রের সিসি ক্যামেরা চুরি
রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার কুশা দর্জিপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও সয়ার ইউনিয়নের সয়ার ডারারপার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে দুটি করে চারটি সিসি ক্যামেরা চুরি হয়েছে।
মঙ্গলবার (১০ ফেব্রুয়ারি) রাতের কোনো এক সময়ে এ চুরির ঘটনা ঘটে।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোনাব্বর হোসেন।
ইউএনও বলেন, সকালে বিষয়টি জানার পর তাৎক্ষণিকভাবে সিসি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলা নিয়ে রংপুর-২ আসন। এবার এই আসনে জাতীয় পার্টির আনিছুল ইসলাম মন্ডল, বিএনপির মোহাম্মদ আলী সরকার ও জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির এটিএম আজহারুল ইসলামসহ পাঁচজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।
এই আসনে ভোটার সংখ্যা তিন লাখ ৮০ হাজার ৯২১ জন। এরমধ্যে নারী ভোটার এক লাখ ৮৮ হাজার ৬২৫ জন, পুরুষ ভোটার এক লাখ ৯২ হাজার ২৮৭ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৯ জন। ১৩৭টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
