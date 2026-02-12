ভোট দিতে গিয়ে ভাই হত্যার বিচার চাইলেন মাসুমা হাদি

ভোট দিতে গিয়ে ভাই হত্যার বিচার চাইলেন মাসুমা হাদি
ঝালকাঠির নলছিটিতে ভোট দিতে গিয়ে ভাই হত্যার বিচার দাবি করেছেন শহীদ ওসমান হাদির বোন মাসুমা হাদি। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকালে তিনি সরকারি নলছিটি মার্চেন্টস মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন।
এসময় তার হাতে ভাই হত্যার বিচারের দাবিতে লেখা একটি প্ল্যাকার্ড দেখা যায়। ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত ভোটার ও পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্ল্যাকার্ডটি। এতে ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের দ্রুত বিচার নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়।
ভোটকেন্দ্রে মাসুমা হাদি বলেন, আমার ভাইয়ের হত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলবে। বিচার চাই, ন্যায়বিচার চাই।
আমিন হোসেন/এফএ/এএসএম