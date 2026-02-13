  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালী-৫

ধানের শীষ প্রতীকে জিতলেন ফখরুল ইসলাম

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ এএম, ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ধানের শীষ প্রতীকে জিতলেন ফখরুল ইসলাম
মো. ফখরুল ইসলাম জয়ী

নোয়াখালী-৫ আসনের বেসরকারি ফলাফলে বিএনপির প্রার্থী মো. ফখরুল ইসলাম জয়ী হয়েছেন। তিনি জামায়াত প্রার্থীর চেয়ে ২৭ হাজার ৩৫৫ ভোট বেশি পেয়ে জয়লাভ করেন।

বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাতে জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম এ ফলাফল ঘোষণা করেন।

এতে ১৫৫ কেন্দ্রে বিএনপির ধানের শীষ প্রতীকে মো. ফখরুল ইসলাম পেয়েছেন এক লাখ ৪৫ হাজার ৮৭৬ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জামায়াতের দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে মো. বেলায়েত হোসেন পেয়েছেন এক লাখ ১৪ হাজার ৭১০ ভোট। এছাড়া পোস্টাল ব্যালটে ধানের শীষে ভোট পড়েছে এক হাজার ৯৩২ ভোট ও দাঁড়িপাল্লায় ভোট পড়েছে পাঁচ হাজার ৭৪৩ ভোট।

জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম ফলাফলের বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এ আসনে পোস্টাল ব্যালটসহ মোট ১৫৬টি কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ফলাফল ঘোষণা করা হলো। এখানে মোট ভোটার পাঁচ লাখ তিন হাজার ৮৫২ ভোট।

