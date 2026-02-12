১ লাখের বেশি ভোটে বিজয়ী হাসনাত আব্দুল্লাহ

১ লাখের বেশি ভোটে বিজয়ী হাসনাত আব্দুল্লাহ
কুমিল্লা-৪ (দেবিদ্বার) আসনে ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাকিবুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, দেবিদ্বার আসনে ১১৬টি ভোটকেন্দ্রে হাসনাত আব্দুল্লাহ পেয়েছেন ১ লাখ ৬০ হাজার ৮১ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি জোটের প্রার্থী গণঅধিকার পরিষদের জসীম উদ্দিন ট্রাক প্রতীকে পেয়েছেন ৪৯ হাজার ৮৪৫ ভোট।
জেডআইপি/ইএ/জেআইএম