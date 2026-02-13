কুষ্টিয়া-৪
কুমারখালী-খোকসায় নির্বাচিত জামায়াতের আফজাল হোসেন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া-৪ তথা কুমারখালী-খোকসা আসনে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মোঃ আফজাল হোসেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে ৭ হাজার ৬৩০ ভোট বেশি পেয়েছেন তিনি।
কুমারখালী ও খোকসা- এই দুই উপজেলার মোট ১৫২টি কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী তার প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা ১ লাখ ৪৬ হাজার ২০৪। নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি’র সৈয়দ মেহেদী আহমেদ রুমি পেয়েছেন ১ লাখ ৩৮ হাজার ৫৭৪ ভোট।
কুষ্টিয়া-৪ (কুমারখালী-খোকসা) আসনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৪ লাখ ২৪ হাজার ৪১৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ১৩ হাজার ৫০৪ জন এবং নারী ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ১০ হাজার ৯০৮ জন।
