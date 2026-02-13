বেসরকারিভাবে বিজয়ী অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া

বেসরকারিভাবে বিজয়ী অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুমিল্লা-২ (হোমনা-তিতাস) আসনে বিএনপি জোটের প্রার্থী অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়াকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) রাত সাড়ে ১১টায় জেলা সিনিয়র নির্বাচন কর্মকর্তা শেখ হাবিবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বেসরকারি ফলাফল ঘোষণার সময় তিনি বলেন, ‘হোমনা-তিতাস আসনে ১১০টি ভোটকেন্দ্রে অধ্যক্ষ সেলিম ভুঁইয়া পেয়েছেন ৭৬ হাজার ২৬৮ ভোট।
তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির বিদ্রোহীপ্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার আবদুল মতিন খান তালা প্রতীকে পেয়েছেন ৬২ হাজার ৩৮৫ ভোট।
জেডআইপি/আইএইচএস/