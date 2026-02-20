  2. দেশজুড়ে

গৃহায়ন ও গণপূর্ত খাতে কোনো দুর্নীতি হবে না: গণপূর্ত মন্ত্রী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গৃহায়ন ও গণপূর্ত খাতে কোনো দুর্নীতি হবে না: গণপূর্ত মন্ত্রী

গৃহায়ন ও গণপূর্ত খাতে যেন কোনো দুর্নীতি ও অপব্যয় হবে না বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী জাকারিয়া তাহের সুমন।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে তার নিজ এলাকা কুমিল্লার বরুড়ায় বিএনপি কার্যালয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এক জানান।

বিগত সরকারের প্রধান ও কর্মকর্তারা এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্লট বরাদ্দে প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছেন উল্লেখ করে জাকারিয়া তাহের বলেন, আমাদের অনেক কাজ কমিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, তাকে ধন্যবাদ। তিনি যেদিনই লিডার অব দ্য হাউস নির্বাচিত হয়েছেন, সেদিনই ঘোষণা করেছেন আমরা কোনো সরকারি প্লট বা শুল্কমুক্ত গাড়ি নেব না। এটা আমার জন্য সুবিধা হয়েছে-অন্তত এ কাজের তদবির থেকে আমি মুক্ত থাকব।

তিনি আরও বলেন, আমার মাত্র দু’দিন হয়েছে সরকারে বসেছি। মূল্যায়ন হবে কোন কোন প্রজেক্টগুলো বেশি দরকারি এবং কোনগুলো দরকারই নয়। আমরা চেষ্টা করব যেন কোন অপব্যয় না হয়।

উল্লেখ, জাকারিয়া তাহের কুমিল্লা-৮ আসন থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে জয় লাভ করেন। নির্বাচিত হওয়ার পর আজ নিজ এলাকায় গেলে বরুড়া উপজেলা বিএনপি কার্যালয়ে নেতাকর্মীরা নতুন মন্ত্রীকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।

জাহিদ পাটোয়ারী/কেএইচকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।