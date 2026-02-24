বেলারুশ নাগরিককে প্রাইভেটকারে চাপা দেওয়ার চেষ্টা, চালক আটক

বেলারুশ নাগরিককে প্রাইভেটকারে চাপা দেওয়ার চেষ্টা, চালক আটক
পাবনার ঈশ্বরদীতে এক বেলারুশ নাগরিককে প্রাইভেটকার দিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ব্যবহৃত প্রাইভেটকারটি জব্দ ও অভিযুক্ত গাড়িচালককে আটক করেছে পুলিশ।
জানা গেছে, আহত বিদেশি নাগরিকের নাম হারশাকৌ উলাজিস্লাউ (২৯)। তিনি রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্প-এ কর্মরত নিকিমথ কোম্পানির একজন বেলারুশিয়ান প্রকৌশলী।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, সোমবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) রাতে একটি প্রাইভেটকার হারশাকৌ উলাজিস্লাউকে লক্ষ্য করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসে এবং চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। তিনি সরে যাওয়ার চেষ্টা করলে গাড়িটি তার পায়ে সজোরে আঘাত করে। এতে তিনি গুরুতর আহত হয়ে সড়কে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনার পর পরই চালক গাড়িসহ দ্রুত স্থান ত্যাগ করে।
স্থানীয়রা তাৎক্ষণিকভাবে তাকে উদ্ধার করে গ্রিন সিটির অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি মেডিকেল সেন্টারে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। এ ঘটনায় জড়িত প্রাইভেটকারটির চালক ঈশ্বরদী পৌর এলাকার মধ্য অরণকোলার বাসিন্দা আরশাদ আলমের ছেলে মো. সানজিদকে (২১) পুলিশ আটক করে। পাশাপাশি ঘটনায় ব্যবহৃত গাড়িটিও জব্দ করা হয়েছে।
ঈশ্বরদী সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রণব কুমার সরকার জানান, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।
শেখ মহসীন/এনএইচআর/জেআইএম