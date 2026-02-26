  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই বোনের মৃত্যু

প্রকাশিত: ০৯:০২ পিএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
কুমিল্লার লাকসামে রাস্তা পার হওয়ার সময় দ্রুতগতির ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই বোনের মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যা পৌনে ৬টায় কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের খিলা উত্তর বাজার এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

লাকসাম হাইওয়ে ক্রসিংয়ের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সরকার আবদুল্লাহ আল মামুন জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহতরা হলেন, উপজেলার উত্তরদা ইউনিয়নের রাজাপুর গ্রামের মৃত মোবারক হোসেনের স্ত্রী জাহানারা বেগম (৬৫) ও তার বড় বোন লাকসাম পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গাজিমুড়া গ্রামের মৃত আবুল খায়েরের স্ত্রী আনোয়ারা বেগম (৭০)।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, কুমিল্লা-নোয়াখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের খিলা উত্তর বাজার এলাকায় সড়কের পূর্ব পাশ থেকে পশ্চিম পাশে যাচ্ছিলেন জাহানারা ও আনোয়ার। এ সময় দ্রুতগতির একটি ট্রাক তাদের ধাক্কা দেয়। এতে ওই ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে দুই বোন ঘটনাস্থলেই মারা যান।

ওসি সরকার আবদুল্লাহ আল মামুন বলেন, খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করেছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

