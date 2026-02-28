  2. কৃষি ও প্রকৃতি

মুকুলে ভরে গেছে আম গাছ, ভালো ফলনের আশা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
আম গাছের ডালে ডালে মুকুল, ছবি: জাগো নিউজ

বসন্তের ছোঁয়ায় আম বাগানে ফিরেছে প্রাণ। মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলায় আম গাছের ডালে ডালে মুকুল দেখা দিয়েছে। অনুকূল আবহাওয়া থাকলে এ বছর ভালো ফলনের আশা করছেন কৃষকেরা।

উপজেলার বিভিন্ন আম বাগান ঘুরে দেখা যায়, এ বছর আমের ভালো ফলনের সম্ভাবনা আছে। তবে অনেক কৃষকের সঠিক পরিচর্যার অভিজ্ঞতা কম। তবুও ভালো কিছুর জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন তারা।

বাগান মালিকেরা বলছেন, চারপাশে তাকালেই দেখা যাচ্ছে মুকুল। আশা করছি এ বছর ফলন খুবই ভালো হবে। আবহাওয়া এখনো অনুকূলে থাকায় কৃষকদের চোখে-মুখে আশার আলো। তবে ঝড়-বৃষ্টি বা পোকার আক্রমণ হলে ক্ষতির আশঙ্কাও আছে।

উপসহকারী কৃষি অফিসার প্রণব কুমার রায় বলেন, ‘মুকুল থেকে ভালো ফলন পেতে এ সময় সঠিক পরিচর্যা অত্যন্ত জরুরি। কৃষি কর্মকর্তারা চার ধাপে স্প্রে করার পরামর্শ দিয়েছেন। মুকুল আসার আগে প্রথম স্প্রে, মুকুল আসার পর ফুল ফোটার আগ মুহূর্তে দ্বিতীয় স্প্রে, আমের আকার ধরার সময় তৃতীয় স্প্রে এবং আম হাটি আকার হওয়ার সময় চতুর্থ স্প্রে করলে ফলন ভালো হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।’

এ ছাড়া গুটি আসার সময় গাছের গোড়ায় পটাশ ও অনুখাদ্য হিসেবে হিউমিক অ্যাসিড প্রয়োগ করলে ফলের বৃদ্ধি ও গুণগত মান ভালো হয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসইউ

