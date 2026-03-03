  2. দেশজুড়ে

দোল উৎসবে রঙের খেলায় মাতলো ঝালকাঠি শহর

প্রকাশিত: ০৪:১৮ পিএম, ০৩ মার্চ ২০২৬
ঝালকাঠিতে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে উদযাপিত হচ্ছে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব দোল পূর্ণিমা। মঙ্গলবার (৩ মার্চ) সকাল থেকেই জেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে আবির আর রঙের খেলায় মেতে ওঠে সব বয়সি নারী-পুরুষ।

সরেজমিনে দেখা যায়, শহরের মদন মোহন আখড়াবাড়ি মন্দির প্রাঙ্গণে দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে এক বর্ণিল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে নেচে-গেয়ে আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেছেন ভক্তরা। আবিরের রঙে রাঙিয়ে দিচ্ছেন একে অপরকে। শিশু-কিশোরদের মাঝে এই উৎসবকে ঘিরে বাড়তি উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে হিন্দু পরিবারগুলোতে বিশেষ প্রার্থনার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ফাল্গুন মাসের এই পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার স্মৃতিকে অম্লান রাখতেই প্রতিবছর এই দোল উৎসব পালন করা হয়।

জেলা পূজা উদযাপন কমিটির সাধারণ সম্পাদক অলোক সাহা বলেন, দোল পূর্ণিমা কেবল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের উৎসব নয়, এটি সম্প্রীতির এক মিলনমেলা। রঙের এই উৎসবে মানুষের মনের কালিমা দূর হয়ে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় হোক, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে ঝালকাঠিতে উৎসবটি উদযাপিত হওয়ায় আমরা অত্যন্ত আনন্দিত।

