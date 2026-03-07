  2. দেশজুড়ে

পরিত্যক্ত আ’লীগ কার্যালয়ে হঠাৎ বেজে উঠলো ৭ মার্চের ভাষণ

প্রকাশিত: ০২:২০ পিএম, ০৭ মার্চ ২০২৬
পরিত্যক্ত আ’লীগ কার্যালয়ে হঠাৎ বেজে উঠলো ৭ মার্চের ভাষণ

নওগাঁয় কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের প্রায় পরিত্যক্ত জেলা কার্যালয়ে আকস্মিকভাবে বেজে উঠেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ।

শনিবার (৭ মার্চ) সকালে শহরের সরিষাহাটির মোড়ে অবস্থিত দলীয় কার্যালয় থেকে অডিও ভাষণটি প্রচার করা হয়। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক কৌতূহল ও আলোচনার সৃষ্টি হয়।

পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, ভাঙাচোরা ও প্রায় পরিত্যক্ত দলীয় কার্যালয়ের তৃতীয় তলায় একটি ছোট মাইকের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ বাজানো হচ্ছে। তবে মাইকটি কারা, কখন এবং কীভাবে সেখানে স্থাপন করেছে, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কোনো নেতাকর্মীকেও দেখা যায়নি।

তবে পরে দলটির কিছু নেতাকর্মী তাদের নিজ নিজ ফেসবুক আইডিতে ভাষণ প্রচারের ভিডিওটি শেয়ার করে বিষয়টি জানান দেন।

বিষয়টি নিয়ে নওগাঁ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নিয়ামুল হক বলেন, এ ধরনের একটি ঘটনার কথা আমরা শুনেছি। পরে স্থানীয় লোকজন মাইকটি খুলে নিয়ে গেছে বলে জানতে পেরেছি।

