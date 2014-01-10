ইরান কখনো আত্মসমর্পণ করবে না: প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান
ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান বলেছেন, তার দেশ কখনো আত্মসমর্পণ করবে না। ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান হামলা–পাল্টা হামলার মধ্যেই শনিবার (৭ মার্চ) তিনি এ মন্তব্য করেন।
রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে তিনি বলেন, আমাদের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের যে স্বপ্ন তারা দেখছে, সেই স্বপ্ন নিয়েই তাদের কবরে যেতে হবে।
এর আগে ডোনাল্ড ট্রম্প বলেছেন, তেহরান নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ না করলে তার সরকার ইরানের সঙ্গে কোনো আলোচনা করবে না।
এদিকে এক সপ্তাহ আগে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি নিহত হওয়ার পর দেশটিতে অস্থায়ীভাবে তিন সদস্যের একটি কাউন্সিল ক্ষমতা পরিচালনা করছে। এতে প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ানের পাশাপাশি বিচার বিভাগের প্রধান গালাম হোসেইন মোহসেন এজেই এবং জ্যেষ্ঠ আলেম আলরেজা আরাফি অন্তর্ভুক্ত আছেন।
সংঘাতের মধ্যে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে হামলা–পাল্টা হামলা অব্যাহত রয়েছে এবং উপসাগরীয় কয়েকটি দেশেও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।
সূত্র: সিএনএনএন
এমএসএম