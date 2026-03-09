রাজশাহীতে অটোরিকশা–ভটভটির সংঘর্ষে নিহত ৩
রাজশাহীর বাঘায় সিএনজিচালিত অটোরিকশা ও ভটভটির মুখোমুখি সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন আরও দুজন। সোমবার (৯ মার্চ) সকাল ৭টার দিকে বাঘা-লালপুর সড়কের চন্ডিপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, লালপুরের নওপাড়া গ্রামের সিএনজিচালক শরিফুল ইসলাম (৪৫), একই উপজেলার বধুপাড়া গ্রামের বিধান দাস (৫৫) ও আন্দি গ্রামের রকেনা বেগম (৯০)।
আহত শাহাজান আলী (৩৫) ও সীমা বেগমকে (৫০) প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়েছে।
বাঘা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেরাজুল হক বলেন, ‘ঘটনাস্থলে দুজন মারা যান। পরে হাসপাতালে নেওয়ার পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। মরদেহ উদ্ধার করে থানায় নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনাকবলিত যান দুটি জব্দ করা হয়েছে।
