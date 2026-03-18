আদমদীঘিতে ট্রেন দুর্ঘটনা
ঢাকার সঙ্গে উত্তরের কয়েক জেলার রেল যোগাযোগ বন্ধ
বগুড়ার আদমদীঘিতে নীলসাগর এক্সপ্রেসের ছয় বগি লাইনচ্যুতের ঘটনায় ঢাকার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কয়েক জেলার রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। এ ঘটনায় অর্ধশতাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন।
বুধবার (১৮ মার্চ) দুপুর আড়াইটার দিকে ঢাকা থেকে নীলফামারী যাওয়ার পথে উপজেলার ছাতিয়ানগ্রামের বাগবাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয়রা ও ফায়ার সার্ভিসের টিম আহতদের উদ্ধার করে আদমদীঘি ও নওগাঁ সদর হাসপাতালে নেয়। এ ঘটনায় উত্তরবঙ্গের সঙ্গে ঢাকার রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে।
রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার সাজেদুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
