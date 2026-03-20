কিশোরগঞ্জে টাকা লেনদেন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ

কিশোরগঞ্জে টাকা লেনদেন নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষ
মালয়েশিয়ায় টাকা লেনদেনকে কেন্দ্র করে কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রামে দুই পক্ষের সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২০ মার্চ) বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার খয়েরপুর-আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের খয়েরপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
খয়েরপুর-আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর সদস্য আলী আকবর জানান, এলাকায় নজরুল ইসলামের ছেলে বাবুল মিয়া ও তোতা মিরার ছেলে আজিজুল মুন্সির গ্রুপের মধ্যে টাকা সংক্রান্ত বিবাদের কারণে সংঘর্ষ হয়। এতে ৪-৫ জন আহত হয়েছেন। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
অষ্টগ্রাম থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সোয়েব খান জানিয়েছেন, এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
