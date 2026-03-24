বান্দরবান সফরে নাহিদ ইসলাম, জনমনে কৌতূহল
বান্দরবান সফর করলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইফ নাহিদ ইসলাম। এনিয়ে জনমনে নানা কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) সকালে আলীকদম উপজেলার পানবাজার খাদ্য গুদাম এলাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে কক্সবাজারের উদ্দেশে যাত্রা করেন তিনি।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নাহিদ ইসলাম ২২ মার্চ পারিবারিক সফরে বান্দরবান আসেন। পরে থানচি উপজেলা ও আলীকদম হয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে যাত্রা করেন।
আলীকদম উপজেলা সংবাদ কর্মীদের তথ্য মতে, আজ সকালে উপজেলার পানবাজার খাদ্যগুদাম সংলগ্ন এলাকায় বিরোধী দলীয় হুইপ নাহিদ ইসলাম, চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শাহ সুজাউদ্দীনসহ একাধিক নেতাকর্মী উপজেলা এনসিপি নেতাকর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
এর আগে ২২ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা-৪ (দেবীদ্বার) আসনের সংসদ সদস্য ও এনসিপির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আব্দুল্লাহ বান্দরবানের লামা ও আলীকদম উপজেলা ভ্রমণ করেন।
এনসিপির শীর্ষস্থানীয় দুই নেতার আকস্মিক বান্দরবান ভ্রমণে জনমনে নানা কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।
এনসিপির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম শাহ সুজাউদ্দীন বলেন, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ নাহিদ ইসলাম পারিবারিক সফরে বান্দরবানে এসেছিলেন। আজ কক্সবাজার গেছেন বলে জানান তিনি।
