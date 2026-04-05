গাইবান্ধা
প্রকাশিত: ০৫:৫৩ পিএম, ০৫ এপ্রিল ২০২৬
অবৈধভাবে মাটি কাটায় লাখ টাকা জরিমানা

গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে অবৈধভাবে মাটি কাটা ও বিক্রির অপরাধে এক ব্যক্তিকে লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রোববার (৫ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কামারদহ ইউনিয়নের ঘোড়ামারা দক্ষিণপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, স্থানীয়দের অভিযোগের ভিত্তিতে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামশিদ ইরাম খান অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ভেকু দিয়ে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রির সত্যতা পাওয়ায় ভেকু মালিক আবু হোসেনকে এক লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তামশিদ ইরাম খান বলেন, পরিবেশ রক্ষা এবং মূল্যবান কৃষিজমি সংরক্ষণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ ধরনের অভিযান নিয়মিত অব্যাহত থাকবে। কোনোভাবেই অবৈধ উপায়ে মাটি কাটা বা কৃষিজমি নষ্ট হতে দেওয়া হবে না।

আনোয়ার আল শামীম/এসআর/জেআইএম

