  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি কিশোরগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৬:০৬ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলে জ্বালানি নিতে গিয়ে কারারক্ষী আটক
আটক কারারক্ষী শিহাব আহমেদ

কিশোরগঞ্জে নম্বরবিহীন মোটরসাইকেলে জ্বালানি নিতে গিয়ে শিহাব আহমেদ নামের এক কারারক্ষী আটক হয়েছেন।

সোমবার (৬ এপ্রিল) দুপুরে সদর উপজেলার বড়পুল এলাকার চৌধুরী ফিলিং স্টেশনে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) কামরুল হাসান মারুফ তাকে আটক করেন।

আটক শিহাব আহমেদ কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারে কর্মরত।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে শিহাব আহমেদ একটি নম্বরবিহীন কালো মোটরসাইকেল নিয়ে লাইনের বাইরে থেকে এসে জ্বালানি নেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে লাইনে অপেক্ষমাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এসময় ইউএনও কামরুল হাসান মারুফ ফুয়েল কার্ডের মাধ্যমে জ্বালানি বিক্রি কার্যক্রম তদারকি করছিলেন। বিষয়টি তার নজরে এলে তিনি মোটরসাইকেলটি থামানোর নির্দেশ দেন।

পরে কারারক্ষীর কাছে মোটরসাইকেলের বৈধ কাগজপত্র দেখতে চাইলে তিনি কোনো রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। এ কারণে তাকে আটক করা হয়।

ইউএনও কামরুল হাসান মারুফ বলেন, ‘ফুয়েল কার্ডের মাধ্যমে জ্বালানি বিক্রির মূল উদ্দেশ্য শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা। কেউ নিয়ম ভঙ্গের চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আটক কারারক্ষীকে জেল সুপারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগারের জেল সুপার দিদারুল আলম জানান, বিষয়টি তাকে অবহিত করা হয়েছে। অভিযুক্ত কারারক্ষীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

এসকে রাসেল/এসআর/এমএস

