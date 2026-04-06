ক্ষমতায় এসে বিএনপি ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পল্টি মেরেছে: শিশির মনির

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৭:৩৮ পিএম, ০৬ এপ্রিল ২০২৬
রাবিতে আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন আইনজীবী শিশির মনির

সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শিশির মোহাম্মদ মনির বলেছেন, রাষ্ট্রপতিকে অশ্বডিম্ব পাড়ানো হয়েছে। ৭০ শতাংশ মানুষ গণভোটের পক্ষে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়েছেন। যারা জুলাই সংস্কার থেকে দূরে সরে গেছেন, তারা শহীদ জিয়াউর রহমানের রাজনীতি থেকে হাজার কিলোমিটার দূরে সরে গেছেন। জুলাই সংস্কার প্রচার করে ক্ষমতায় এসে দলটি এখন ১৮০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে পল্টি মেরেছে।

সোমবার (৬ এপ্রিল) বিকেল ৪টায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে রাকসু আয়োজিত ‌‘গণভোটের রায় বাস্তবায়নে গড়িমসি: সংকটের পথে দেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় এসব কথা বলেন তিনি।

আইনজীবী শিশির মনির বলেন, “তাদের (বিএনপি) আচরণ দেখে মনে হয়, তারা সংবিধান সম্পর্কে জানেন না। ৫ আগস্টের পর দেশের জনগণ কারও রক্তচক্ষুকে ভয় করে না। ৫ আগস্টের পর দেশের মানুষ দুর্নীতির সিস্টেম থেকে মুক্তি চেয়েছে। যদি মানুষকে আবারও গুম করতে না চান, তাহলে ‘গুম অধ্যাদেশ’ আইনে রূপান্তর করতে হবে। যদি তা করতে পারেন, তাহলে রক্তের দাম দিন, আমার মায়ের আর্তনাদ ফিরিয়ে দিন। হঠাৎ করে বিদেশ থেকে এসে পার্লামেন্টে চুপ মেরে বসে থাকবেন—এমন আচরণ কি জাতি মেনে নেবে? সংসদে উত্তর না দিয়ে সন্ধ্যায় সিনেমা হলে হাজির হচ্ছে।”

জুলাইকে বিএনপি গুরুত্ব দিতে চায় না মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘যারা জুলাই আন্দোলনে জীবন দিয়েছেন, হাত হারিয়েছেন, পঙ্গু হয়েছেন—তাদের খুঁজতে গেলে বিএনপির নেতাকর্মীদের নাম অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই আপনারা জুলাই আন্দোলনকে গুরুত্ব দিতে চান না।’

শিশির মনির আরও বলেন, “অতীতেও একটি পোস্ট দিলে রাত ১২টায় ডিজিএফআই বাসায় হাজির হতো। এখনো তাই হচ্ছে। এর নাম ‘ফ্যাসিবাদ’। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারা দেশের ছাত্রসমাজ যদি আবারও জেগে ওঠে, তাহলে গণভোটের রায় বাস্তবায়ন না করে উপায় থাকবে না।”

মনির হোসেন মাহিন/এসএর/এমএস

