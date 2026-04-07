শেষ হলো বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচনের সব প্রচার-প্রচারণা

শেষ হলো বগুড়া-৬ আসনের উপনির্বাচনের সব প্রচার-প্রচারণা
বগুড়া-৬ (সদর) আসনের উপনির্বাচনের সব ধরণের প্রচার-প্রচারণা শেষ হয়েছে মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল)। এদিন সকাল ৭টা সাতটা থেকে নির্বাচনি এলাকায় সব ধরনের জনসভা, মিছিল ও শোভাযাত্রাসহ সব প্রকার প্রচার-প্রচারণা বন্ধ রয়েছে।
এর আগে সোমবার (৬ এপ্রিল) সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার ও রিটার্নিং অফিসার মো. ফজলুল করিম সই করা এক গণবিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ৭ এপ্রিল সকাল সাড়ে ৭টা থেকে ১১ এপ্রিল বিকেল সাড়ে ৪টার পর্যন্ত নির্বাচনি এলাকায় কোনো ব্যক্তি কোনো জনসভা আহ্বান বা তাতে যোগদান করতে পারবেন না।
আগামী ৯ এপ্রিল এই আসনে ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। ওই দিন সকাল সাড়ে সাতটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে। গত ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এই আসনে নির্বাচিত হয়েছিলেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি আসনটি ছেড়ে দেওয়ায় এটি শূন্য ঘোষণা করা হয়। এরপরই উপনির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।
এবারের উপনির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তিন প্রার্থী। তারা হলেন- বিএনপির মো. রেজাউল করিম বাদশা (ধানের শীষ), ১১-দলীয় ঐক্যজোট সমর্থিত জামায়াতে ইসলামীর শহর শাখার আমির আবিদুর রহমান সোহেল (দাঁড়িপাল্লা) এবং বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টির প্রার্থী আল আমিন তালুকদার (ফুলকপি)।
নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, বগুড়া সদর আসনে মোট ভোটার ৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৩ জন। এর মধ্যে নারী ভোটার ২ লাখ ৩১ হাজার ২৩৪ জন এবং পুরুষ ভোটার ২ লাখ ২২ হাজার ৭৯৯ জন। এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের ১০ জন ভোটার রয়েছেন। মোট ১৫০টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
রিটার্নিং অফিসার মো. ফজলুল করিম জানিয়েছেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে। নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘন রোধে মাঠে থাকবে ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা।
