ডিজিকনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৪০০টি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ০৭ এপ্রিল ২০২৬
ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের লোগো। ফাইল ছবি

শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড ‘ডাটা এন্ট্রি অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৬ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৪ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।

এক নজরে ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬

তথ্যের ধরন বিবরণ
প্রতিষ্ঠানের নাম ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড
পদের নাম ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
পদসংখ্যা ৪০০ জন
চাকরির ধরন বেসরকারি, ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন নারী-পুরুষ
শিক্ষাগত যোগ্যতা এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা
অভিজ্ঞতা ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন ও অন্যান্য সুবিধা আলোচনা সাপেক্ষে
বয়সসীমা ১৮-৩৫ বছর
সূত্র বিডি জবস

আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

আবেদন শুরু: ৬ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ মে ২০২৬
আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।

আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড

