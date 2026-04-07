ডিজিকনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৪০০টি

ডিজিকনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি, পদ ৪০০টি
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড ‘ডাটা এন্ট্রি অপারেটর’ পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৬ এপ্রিল থেকে আবেদন শুরু হয়েছে, চলবে ৪ মে পর্যন্ত। আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে প্রার্থীকে অবশ্যই এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা পাস হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
এক নজরে ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেডের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ২০২৬
|তথ্যের ধরন
|বিবরণ
|প্রতিষ্ঠানের নাম
|ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড
|পদের নাম
|ডাটা এন্ট্রি অপারেটর
|পদসংখ্যা
|৪০০ জন
|চাকরির ধরন
|বেসরকারি, ফুল টাইম
|প্রার্থীর ধরন
|নারী-পুরুষ
|শিক্ষাগত যোগ্যতা
|এইচএসসি অথবা ডিপ্লোমা
|অভিজ্ঞতা
|ফ্রেশার প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
|বেতন ও অন্যান্য সুবিধা
|আলোচনা সাপেক্ষে
|বয়সসীমা
|১৮-৩৫ বছর
|সূত্র
|বিডি জবস
আবেদন করার নিয়ম ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য
আবেদন শুরু: ৬ এপ্রিল ২০২৬
আবেদনের শেষ তারিখ: ৪ মে ২০২৬
আবেদন পদ্ধতি: অনলাইনে
কর্মস্থল: ঢাকা জেলায় কাজ করার মানসিকতা থাকা আবশ্যক।
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে ও বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন ডিজিকন টেকনোলজিস লিমিটেড।
এমআইএইচ