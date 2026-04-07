সাভারে থ্রি-হুইলারের বিরুদ্ধে অভিযান, পুলিশের ওপর হামলা
সাভারে অবৈধ থ্রি-হুইলারের বিরুদ্ধে অভিযান চালাতে গিয়ে হামলার শিকার হয়েছেন হাইওয়ে পুলিশের সদস্যরা। এতে এক পথচারীসহ অন্তত পাঁচজন আহত হয়েছেন।
মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দুপুরে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের সাভার হাইওয়ে থানার সামনে এ ঘটনা ঘটে।
হাইওয়ে পুলিশ জানায়, হাইকোর্টের নির্দেশনা ও সড়ক দুর্ঘটনা কমাতে অবৈধ থ্রি-হুইলারের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে নবীনগর এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছিল। এ সময় অটোরিকশা চালকেরা সংঘবদ্ধ হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে এবং পরে হাইওয়ে থানায় হামলার চেষ্টা চালায়।
বিক্ষোভকারীদের হামলায় চার পুলিশ সদস্য ও এক পথচারী আহত হন। পরে আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে বলেও জানান পুলিশ।
অন্যদিকে অটোরিকশা চালকদের অভিযোগ, হাইওয়ে পুলিশ সড়কে অটো চলাচলের মৌখিক অনুমতি দিয়ে রেকার বিলের নামে ২৬শ টাকা করে অটো প্রতি হাতিয়ে নিচ্ছে।
সাভার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ শাহাজাহান আলী বলেন, অটোরিকশায় অভিযান চালালে চালকরা জড়ো হয়ে নানা অপতৎপরতা চালায়। হামলা-ভাঙচুর করে।
