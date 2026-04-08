  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে সার্টিফিকেট জালিয়াতি চক্রের ২ সদস্য গ্রেফতার

রাজশাহী
প্রকাশিত: ০৮:১৪ এএম, ০৮ এপ্রিল ২০২৬
রাজশাহীতে সার্টিফিকেট জালিয়াতি চক্রের দুই সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৫। মঙ্গলবার (৭ এপ্রিল) দিবাগত রাত ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে নগরীর বোয়ালিয়া থানার কুমারপাড়া এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

বুধবার সকালে র‌্যাব-৫ এর সিপিএসসি কোম্পানি কমান্ডার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. নাজমুল হক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

গ্রেফতাররা হলেন, অভিজিৎ মন্ডল (২৭) ও রায়হান আউয়াল (২১)।

র‌্যাব জানায়, আটক অভিজিৎ ও রায়হান দীর্ঘদিন ধরে সহযোগী আব্দুল বাছিত রিয়ানের সঙ্গে মিলে দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনলাইনে নকল মার্কশিট ও সার্টিফিকেট তৈরির অর্ডার সংগ্রহ করে তা প্রস্তুত ও সরবরাহ করে আসছিলেন।

এসময় জালিয়াতির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও বিপুল পরিমাণ সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানায় তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানায় র‌্যাব।

এফএ/এমএস

