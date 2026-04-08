চ্যাম্পিয়ন্স লিগ
কোয়ার্টার ফাইনালে দুই স্প্যানিশ জায়ান্টের হাইভোল্টেজ ম্যাচ
বার্সেলোনা ও অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ ক্লান্ত হয়ে পড়তে পারে। কারণটা হলো স্পেনের দুই জায়ান্ট দল একে-অপরের বিপক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য খেলা পড়েছে। দুই মাসের মধ্যে পাঁচবার মুখোমুখি হওয়ার সূচিতে আছে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগের লড়াইও। যেখানে ১০ দিনের মধ্যে তিনটি ম্যাচ খেলবে তারা।
গত শনিবার লা লিগায় অ্যাটলেটিকোর মাঠে পিছিয়ে পড়েও ২-১ ব্যবধানে জয় তুলে নেয় বার্সেলোনা। এই জয়ে শীর্ষস্থানে তাদের অবস্থান আরও শক্ত হয়েছে। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে কোপা দেল রেতে দুই দলই যার যার ঘরের মাঠে জয় পেলেও দুই ম্যাচের ফলাফলে অ্যাটলেটিকো এগিয়ে থেকে পরের রাউন্ডে ওঠে তারা।
চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে আগে দুইবার দেখা হয়েছে দুই দলের। ২০১৪ ও ২০১৬ চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালেই মুখোমুখি হয় দুই দল। এবং দুবারই এগিয়ে যায় অ্যাটলেটিকো। আগেও দ্বিতীয় লেগ ঘরের মাঠে খেলেছিল অ্যাটলেটিকো।
গত শনিবার লা লিগার ম্যাচে রবার্ট লেভানদোভস্কি শেষ দিকে নাটকীয় গোল করে জয় নিশ্চিত করেন বার্সেলোনার। এর আগে স্বাগতিকদের হয়ে সিমিওনে গোল করে এগিয়ে দেন দলকে, আর বার্সার হয়ে সমতা ফেরান মার্কাস রাশফোর্ড।
বিরতির আগে অ্যাটলেটিকোর মিডফিল্ডার নিকো গনজালেজ লাল কার্ড দেখলে ১০ জনের দল নিয়েই লড়াই চালায় স্বাগতিকরা। তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। টানা তিন ম্যাচ হেরে লিগে তৃতীয় স্থানের দল ভিয়ারিয়ালের পেছনে পড়ে আছে অ্যাটলেটিকো।
কোচ ডিয়েগো সিমিওনে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচ সামনে রেখে রোটেশন করে খেলান। অন্যদিকে বার্সা কোচ হানসি ফ্লিক মনে করেন, চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুই দলই আরও ভালো খেলবে।
বার্সেলোনা যেভাবে কোয়ার্টার ফাইনালে
নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে ৭-২ গোলে উড়িয়ে দিয়ে (মোট ৮-৩) কোয়ার্টার ফাইনালে উঠে বার্সা। ওই ম্যাচে গোল করেন রাফিনহা, ফারমিন লোপেজ, লামিনে ইয়ামাল ও লেভানদোভস্কি।
অ্যাটলেটিকো যেভাবে কোয়ার্টার ফাইনালে
অন্যদিকে টটেনহ্যাম হটস্পারের বিপক্ষে ৭-৫ অ্যাগ্রিগেটে জয় পেয়ে শেষ আটে ওঠে অ্যাটলেটিকো। প্রথম লেগে বড় জয় পাওয়ার পর দ্বিতীয় লেগে কঠিন লড়াইয়ে টিকে থাকে তারা।
দুই দলের প্রতিক্রিয়া
বার্সেলোনা কোচ হানসি ফ্লিক বলেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স লিগে প্রতিটি খেলোয়াড় আরও ৫-১০ শতাংশ বেশি দেওয়ার চেষ্টা করে।’
অন্যদিকে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ কোচ ডিয়েগো সিমিওনে বলেন, ‘আমরা ভালো খেলেছি, এখন আমাদের লক্ষ্য চ্যাম্পিয়ন্স লিগ।’
সব মিলিয়ে, ইউরোপের অন্যতম আকর্ষণীয় এই দ্বৈরথে কে সেমিফাইনালে উঠবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।
