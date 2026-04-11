  দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি টাঙ্গাইল
প্রকাশিত: ০৩:৪৭ পিএম, ১১ এপ্রিল ২০২৬
রাস্তার পাশের ঝোপে পড়েছিল নবজাতক, উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি

টাঙ্গাইলের সখীপুরে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড় থেকে এক জীবিত নবজাতক কন্যা শিশুকে উদ্ধার করা হয়েছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) সকালে উপজেলার কাকড়াজান ইউনিয়নের বারেমন্ডলের চালা এলাকা থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর ছালাম জানান, ভোরে ফজরের নামাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে তিনি হঠাৎ শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পান। পরে রাস্তার পাশের ঝোপঝাড়ের ভেতরে গিয়ে নবজাতকটিকে দেখতে পাই। খবর পেয়ে স্থানীয়দের সহায়তায় শিশুটিকে উদ্ধার করা হয়। তার শরীরে কোনো কাপড় ছিল না, শুধু একটি পাতলা কাঁথায় মোড়ানো ছিল। ধারণা করা হচ্ছে, সারারাত বাইরে থাকার কারণে শিশুটি শ্বাসকষ্ট ও ঠান্ডাজনিত সমস্যায় ভুগছে।

তিনি জানান, উদ্ধারের পর দ্রুত শিশুটিকে সখীপুর মা ও শিশু ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসক ডা. শামসুল আলমের তত্ত্বাবধানে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে মির্জাপুরের কুমুদিনী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য রুহুল আমিন বলেন, আপাতত শিশুটি এলাকার এক নিঃসন্তান দম্পতি ইব্রাহিম ও নার্গিসের হেফাজতে রয়েছে। ওই দম্পতি শিশুটিকে লালন-পালনের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয়ে সখীপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মনসুর আহমেদ বলেন, রাস্তার পাশ থেকে জীবিত নবজাতক উদ্ধারের বিষয়টি জেনেছি। শিশুটির চিকিৎসা চলমান রয়েছে। সম্পূর্ণ সুস্থ হলে প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/এমএস

