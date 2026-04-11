ব্র্যাক ব্যাংকের চলতি-সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত বেড়েছে ২১০০ কোটি টাকা

ব্র্যাক ব্যাংকের চলতি-সঞ্চয়ী হিসাবে আমানত বেড়েছে ২১০০ কোটি টাকা
ব্র্যাক ব্যাংক ২০২৬ সালের প্রথম প্রান্তিকে চলতি হিসাব ও সঞ্চয়ী হিসাব (সিএএসএ) খাতে দুই হাজার ১০০ কোটি টাকার নিট আমানত প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে।
ব্যাংকটির ইতিহাসে এ খাতে এটি অন্যতম শক্তিশালী পারফরম্যান্স হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শনিবার (১১ এপ্রিল) ব্যাংকের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ব্র্যাক ব্যাংকের পক্ষ থেকে জানানো হয়, গ্রাহকদের ধারাবাহিক আস্থা, সম্পর্কভিত্তিক ব্যাংকিং এবং একটি স্থিতিশীল ও বৈচিত্র্যময় তহবিল কাঠামো গড়ে তোলার কৌশলের ফলেই এ প্রবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে। দেশজুড়ে বিস্তৃত ৩১০টি শাখা ও উপ-শাখার নেটওয়ার্ক এবং নিরবচ্ছিন্ন ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবাও এ সাফল্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
এই সিএএসএ আমানত প্রবাহের ফলে স্বল্প খরচের তহবিল সংগ্রহে ব্যাংকের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়। এর মাধ্যমে শিল্পায়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা উন্নয়নসহ বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে ঋণ বিতরণ বাড়ানোর সুযোগ তৈরি হয়েছে, যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।
এ সাফল্য উদ্যাপন উপলক্ষে সম্প্রতি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) তারেক রেফাত উল্লাহ খান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও ব্রাঞ্চ ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক প্রধান শেখ মোহাম্মদ আশফাক এবং উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও রিটেইল ব্যাংকিং প্রধান মো. মাহানীয়ুল ইসলাম।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র জোনাল হেড (নর্থ) এ কে এম তারেক, সিনিয়র জোনাল হেড (সাউথ) তাহের হাসান আল মামুনসহ বিভিন্ন অঞ্চলের রিজিওনাল, ক্লাস্টার ও শাখা ব্যবস্থাপকরা।
অনুষ্ঠানে সিইও তারেক রেফাত উল্লাহ খান বলেন, শক্তিশালী সিএএসএ প্রবৃদ্ধি একটি স্থিতিশীল ব্যালান্স শিট গঠনের অন্যতম ভিত্তি। এই অর্জন গ্রাহকদের আস্থা এবং ব্যাংকের টিমের সমন্বিত প্রচেষ্টার প্রতিফলন। তিনি জানান, ভবিষ্যতে তহবিল ভিত্তি আরও শক্তিশালী করে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাংক আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে চায়।
তিনি আরও বলেন, ব্রাঞ্চ নেটওয়ার্ক টিমের পেশাদারিত্ব, গ্রাহককেন্দ্রিকতা ও সেবার উৎকর্ষ নিশ্চিত করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টাই এ সাফল্যের মূল চালিকাশক্তি।
