আমরা জুলাই সনদ মানি, প্রত্যেকটি দফা সম্মান করি: পার্থ
বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান ও ভোলা-১ আসনের সংসদ সদস্য আন্দালিভ রহমান পার্থ বলেছেন, আমরা জুলাই সনদ মানি, প্রত্যেকটি দফা সম্মান করি। এটাকে নিয়ে শুধু শুধু বিরোধীদল বলছে, আমরা মানবো না।
রোববার (১২ এপ্রিল) বিকেলে তার বাসভবনে সাবেক স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ও ঢাকা সিটি করপোরেশনের প্রথম মেয়র নাজিউর রহমান মঞ্জুর ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকীতে দোয়া অনুষ্ঠান শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।
পার্থ বলেন, ভোলা-বরিশাল সেতু নির্মাণ করা হবে। সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ভোলা-বরিশাল সেতু আমাদের অধিকার। ভোলা-বরিশাল সেতু হলে ভোলা অনেক উন্নত হবে। এছাড়া ভোলায় মেডিকেল কলেজ হবে। সেটি ভোলা সদরেই হবে।
ওই অনুষ্ঠানে ভোলা জেলা প্রশাসক ডা. শামীম রহমান, পুলিশ সুপার মো. শহীদুল্লাহ কাওছারসহ ভোলার বিভিন্ন রাজনীতিক দলের নেতাকর্মীসহ সামাজিক সংগঠনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
