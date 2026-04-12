ইরান যুদ্ধে ইসরায়েলের ব্যয় ১১.৫ বিলিয়ন ডলার

ইরান যুদ্ধে ইসরায়েলের ব্যয় ১১.৫ বিলিয়ন ডলার
ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে ইসরায়েলের ব্যয় প্রায় ১১.৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে বলে প্রাথমিক হিসাব দিয়েছে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়।
মন্ত্রণালয়ের তথ্যে বলা হয়েছে, যুদ্ধের কারণে সরকারের ব্যয় বেড়েছে এবং অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে, যার পুরো চিত্র এখনো স্পষ্ট নয়।
মোট ব্যয়ের বড় অংশই গেছে প্রতিরক্ষা খাতে। প্রায় ২২ বিলিয়ন শেকেল ব্যয় হয়েছ। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা ও অন্যান্য নিরাপত্তা সংস্থার জন্য। এই অর্থ এরই মধ্যে ২০২৬ সালের বাজেটে যুক্ত করা হয়েছে।
সরকারি হিসাব অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ, ব্যবসায়িক ক্ষতি এবং কর্মীদের বেতনহীন ছুটির জন্য প্রায় ১২ বিলিয়ন শেকেল বরাদ্দ ধরা হয়েছে।
এছাড়া হাসপাতাল পরিচালনা, জরুরি সেবা ও সামাজিক খাতে আরও প্রায় ১ বিলিয়ন শেকেল ব্যয় হচ্ছে।
ইসরায়েলের অর্থমন্ত্রী বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের দক্ষ ব্যবস্থাপনা দেশের অর্থনীতিকে স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
সূত্র: দ্য টাইমস অব ইসরায়েল
এমএসএম