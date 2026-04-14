চাঁদপুরে জাটকা ধরার দায়ে ৫ জেলের কারাদণ্ড

চাঁদপুরে জাটকা ধরার দায়ে ৫ জেলের কারাদণ্ড
চাঁদপুর সদর উপজেলায় মেঘনা নদীর অভয়াশ্রম এলাকায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জাটকা ধরায় ৫ জেলেকে কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। অভিযানের সময় মাছ ধরার তিনটি নৌকা ও ৫ হাজার মিটার নিষিদ্ধ কারেন্ট জাল জব্দ করা হয়।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর রাব্বী এবং সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাপ্পী দত্ত রনি।
দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন—চাঁদপুর সদরের হযরত আলী (৩০), শুভ পাটওয়ারী (১৮), জয়নাল উদ্দিন (৭৫), মেছের উদ্দিন (৪০) ও মতলব উত্তরের আবদুল (২৪)। তাদের মধ্যে আবদুলকে ১৫ দিন ও বাকি চারজনকে সাত দিন করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত।
রাতে এসব তথ্য নিশ্চিত করেন অভিযানে অংশগ্রহণকারী সদর উপজেলা সহকারী মৎস্য কর্মকর্তা মো. মিজানুর রহমান।
তিনি বলেন, সোমবার দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত মেঘনা নদীর আনন্দ বাজার, শফরমালী, রাজরাজেশ্বর, মিনি কক্সবাজার, চরমুকুন্দী ও বহরিয়া এলাকায় যৌথ অভিযান চালানো হয়। অভিযানে চাঁদপুর জেলা ও সদর উপজেলা প্রশাসন এবং কোস্টগার্ড ও নৌ পুলিশ অংশ নেয়।
মো. মিজানুর রহমান আরও জানান, অভিযানকালে রাজরাজেশ্বর ইউনিয়নের গাজীরটেক ও চরমুকুন্দী সংলগ্ন মেঘনা নদী থেকে তিনটি নৌকাসহ পাঁচজন অসাধু জেলেকে আটক করা হয়। তাদের কাছ থেকে জব্দ করা হয় পাঁচ হাজার মিটার কারেন্ট জাল।
পরে আটক জেলেদের কোস্টগার্ড স্টেশনে এনে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় চারজনকে সাত দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ২০০ টাকা করে জরিমানা করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানভীর রাব্বী। অপর একজনকে ১৫ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) বাপ্পী দত্ত রনি। জব্দ করা জাল পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয়েছে। নৌকা তিনটি কোস্টগার্ডের হেফাজতে রাখা হয়েছে।
