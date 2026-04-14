ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলা দেখতে মানুষের ভিড়

জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুড়িগ্রাম
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ পিএম, ১৪ এপ্রিল ২০২৬
পহেলা বৈশাখকে ঘিরে কুড়িগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় বসেছে গ্রামীণ মেলা। এরই অংশ হিসেবে সদর উপজেলার পাঁচগাছী ইউনিয়নের চর সিতাইঝাড় এলাকায় আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী লাঠি খেলার। যা মেলার অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়।

মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুর থেকে শুরু হওয়া এ খেলায় অংশ নেন এলাকার তরুণ ও অভিজ্ঞ খেলোয়াড়রা। ঢোলের তালে তালে তারা লাঠির নান্দনিক কৌশল প্রদর্শন করেন। খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও ছন্দময় উপস্থাপনায় জমে ওঠে পুরো আয়োজন।

খেলা দেখতে ভিড় করেন বিভিন্ন বয়সী মানুষ। শিশু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ—সবার মধ্যেই ছিল উৎসবের আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। গ্রামীণ ঐতিহ্যের এমন আয়োজন পেয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় মোস্তফা মিয়া বলেন, ‌‌‘লাঠি খেলা আমাদের পুরোনো ঐতিহ্য। এখন খুব কমই দেখা যায়। আজকের আয়োজন দেখে অনেক ভালো লেগেছে। এমন আয়োজন নিয়মিত হওয়া দরকার।’

লাঠি খেলা দেখতে আসা শিক্ষার্থী আশা মনি বলে, ‘আমি আজ প্রথম লাঠি খেলা দেখলাম। অনেক ভালো লাগলো।’

আয়োজক মুকুল মিয়া জানান, গ্রামীণ সংস্কৃতি ধরে রাখতে এবং নতুন প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্য তুলে ধরতেই এ আয়োজন করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এমন আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

রোকনুজ্জামান মানু/এসআর/এমএস

