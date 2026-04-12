তিন মাসের মধ্যে চালু হবে দারোয়ানি টেক্সটাইল মিল: শিল্প প্রতিমন্ত্রী

তিন মাসের মধ্যে চালু হবে দারোয়ানি টেক্সটাইল মিল: শিল্প প্রতিমন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী শরীফুল আলম বলেছেন, আগামী তিন মাসের মধ্যে নীলফামারীতে বন্ধ থাকা দারোয়ানী টেক্সটাইল মিল চালুর ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। ইতোমধ্যে এ সংক্রান্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং বিনিয়োগকারীও পাওয়া গেছে।
রোববার (১২ এপ্রিল) দুপুরে মিলটি পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব তথ্য জানান তিনি।
প্রতিমন্ত্রী বলেন, বন্ধ থাকা দেশের সবগুলো জুটমিল ও টেক্সটাইল মিল পর্যায়ক্রমে চালুর মধ্য দিয়ে অর্থনীতির চাকা সচলের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। একই সঙ্গে পাটের সুদিন ফিরিয়ে আনতে কাজ করছে সরকার। কৃষকরা যেন পাটের ন্যায্য মূল্য পায় সেটাতে জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পলিথিন নির্মূলে পাটের পণ্য ব্যবহারের ওপর ধীরে ধীরে জনসচেতনতা তৈরি করা হবে বলেও জানিয়েছেন প্রতিমন্ত্রী।
এসময় বস্ত্র ও পাট সচিব বিলকিস জাহান রিমি বলেন, বিগত বছরগুলোর তুলনায় কৃষকরা বেশি দামে পাট বিক্রি করছে, কাঁচা পাট রপ্তানি কমায় পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি বেড়েছে, পাট জাতদ্রব্য রপ্তানি করে গেল বছরে ৮২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় হয়েছে।
এসময় নীলফামারী-০২ (সদর) আসনের সংসদ সদস্য আল ফারুক আব্দুল লতিফ, নীলফামারীর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মো. সাইদুর রহমানসহ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
