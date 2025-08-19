পেইজ মাইক্রোফাইন্যান্সের ২ লাখ সদস্যের লেনদেন সহজ হলো বিকাশে
মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের ২ লাখ ১০ হাজার সদস্যের সঞ্চয় ও ঋণের কিস্তি জমা দেওয়া সহজ, দ্রুত ও নিরাপদ হলো বিকাশ অ্যাপে। প্রতিষ্ঠানটির সদস্যরা এখন বিকাশ অ্যাপের ‘মাইক্রোফাইন্যান্স’ আইকন ট্যাপ করে সহজ কয়েকটি ধাপে এই কিস্তি জমা দিতে পারছেন।
এই মুহূর্তে পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারসহ ৬৪টি মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানের প্রায় আড়াই কোটি সদস্যের সঞ্চয় ও ঋণের টাকা সহজেই জমা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হলো বিকাশ অ্যাপের মাধ্যমে।
সম্প্রতি বিকাশের প্রধান কার্যালয়ে এ বিষয়ে একটি চুক্তি সই হয়। অনুষ্ঠানে বিকাশের চিফ কমার্শিয়াল অফিসার আলী আহম্মেদ, ই-ভিপি ও হেড অব বিজনেস সেলস মাশরুর চৌধুরী ও মাইক্রোফাইন্যান্স পেমেন্টের ভিপি তারিকুল ইসলাম এবং পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর মো. ইউনুস, ডিরেক্টর মো. মুজিবুর রহমান, মো. এ ডব্লিউএম ওয়াহিদুজ্জামান ও মো. আব্দুর রউফ ভুঁইয়া উপস্থিত ছিলেন।
পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টার সারাদেশে ১৬২টি শাখার মাধ্যমে ২ লাখ ১০ হাজারেরও বেশি সদস্যকে সেবা দিয়ে আসছে যাদের অধিকাংশই প্রত্যন্ত বা গ্রামীণ অঞ্চলে বসবাস করেন। বিকাশের ‘মাইক্রোফাইন্যান্স’ সেবাটি এসব সদস্যকে আর্থিক লেনদেনকে আরও সহজ, নিরাপদ এবং দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার সুযোগ করে দেবে।
ফলে সদস্যদের আর সশরীরে সংস্থার শাখায় গিয়ে নগদ টাকা লেনদেন করতে হবে না, বরং ঘরে বসেই যে কোনো সময়ে বিকাশ অ্যাপের মাধ্যমে পেমেন্ট করার সুযোগ তৈরি হবে।
একই সঙ্গে এই পার্টনারশিপ, পেইজ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের আর্থিক ব্যাবস্থাপনাকে আরও সহজ, স্বচ্ছ ও নিরাপদ করবে, পাশাপাশি, সদস্যদের ঋণ ও সঞ্চয়ের কিস্তি সংগ্রহকে করবে ঝামেলাহীন ও নিরবচ্ছিন্ন। এই পার্টনারশিপ, মাইক্রোফাইন্যান্স খাতে বিকাশের সেবার পরিধিকে আরও বিস্তৃত করবে এবং সারাদেশে ডিজিটাল আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে।
বিএ/জেআইএম