  2. জাতীয়

পোশাকশ্রমিক দিপু হত্যায় কারখানার দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি চায় বিলস

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৭ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
পোশাকশ্রমিক দিপু হত্যায় কারখানার দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি চায় বিলস
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) লোগো/ছবি: সংগৃৃহীত

ময়মনসিংহের ভালুকায় পোশাকশ্রমিক দিপু চন্দ্র দাসকে পিটিয়ে হত্যা ও পরে মরদেহ পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের (বিলস) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ। একইসঙ্গে কারখানা কর্তৃপক্ষের গাফিলতির জন্য দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে তাদের শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন তিনি।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) গণমাধ্যমে বিলসের পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বিলসের নির্বাহী পরিচালক ও শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ বলেন, এই বর্বর হত্যাকাণ্ড একজন শ্রমিকের জীবনের সঙ্গে, দেশের শ্রম অধিকার, মানবাধিকার এবং বিচার ব্যবস্থার জন্য একটি গুরুতর সতর্ক সংকেত। তিনি অবিলম্বে ঘটনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত সব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জোর দাবি জানান।

একইসঙ্গে এ ঘটনায় কয়েকজনকে দ্রুত গ্রেফতারের জন্য তিনি র‌্যাবের কাজে সন্তোষ প্রকাশ করেন। পাশাপাশি সমাজে এই ধরনের নৃশংসতার যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার বিরুদ্ধে শক্ত সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে নাগরিক সমাজ, সাংস্কৃতিক কর্মী, মানবাধিকার সংগঠন এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহকে ঐক্যবদ্ধভাবে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন সৈয়দ সুলতান উদ্দিন।

ইএইচটি/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।