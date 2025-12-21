এবারও বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আকিজ বোর্ড

এবারও বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে আকিজ বোর্ড
বোর্ড ক্যাটাগরিতে এবারও বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অর্জন করেছে আকিজ বোর্ড। শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অনুষ্ঠানে দেশের শীর্ষস্থানীয় ব্র্যান্ডগুলোর অংশগ্রহণে বোর্ড ক্যাটাগরিতে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে আকিজ বোর্ডের ধারাবাহিক সাফল্য ও শিল্পে অবদানের স্বীকৃতি জানানো হয়।
আকিজ বোর্ডের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দেশের কাঠের বোর্ড শিল্পের ক্রমবর্ধমান প্রসার ও গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে ২০২৪ সাল থেকে উডেন বোর্ড ক্যাটাগরিতে সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম। এই নতুন ক্যাটাগরির সূচনালগ্ন থেকেই সেরা ব্র্যান্ড হিসেবে পরপর দুইবার আকিজ বোর্ড এই স্বীকৃতি অর্জনের গৌরব লাভ করে।
‘নাউ ইউ ক্যান’ বা ‘এখন তুমি পারবে’-এই অনুপ্রেরণামূলক বার্তা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে আকিজ বোর্ডে নিয়মিত গুণগত মান উন্নয়ন, প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন এবং গ্রাহককেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালন করে আসছে এবং জনপ্ৰিয়তা পেয়েছে। এরই স্বীকৃতিস্বরূপ আকিজ বোর্ড এই সম্মাননা অর্জন করেছে।
আকিজ বোর্ড জানিয়েছে, বৈচিত্র্যময় ও মানসম্মত বোর্ড সরবরাহের পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে বাজারে উন্মোচিত আকিজ বোর্ডের প্রিমিয়াম সারফেস সলিউশন গ্রাহকদের মধ্যে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। এর ফলে বোর্ড শিল্পে সমসাময়িক অন্যান্য ব্র্যান্ডের তুলনায় দক্ষিণ এশিয়ার সর্ববৃহৎ পার্টিকেল বোর্ড ফ্যাক্টরি, আকিজ বোর্ড অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও শক্তিশালী মার্কেট লিডার হিসেবে নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে এবং শিল্পে নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।
