  2. জাতীয়

মঙ্গলবার শাহবাগে ‘শহীদি সমাবেশ’ করবে ইনকিলাব মঞ্চ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২০ পিএম, ২২ ডিসেম্বর ২০২৫
মঙ্গলবার শাহবাগে ‘শহীদি সমাবেশ’ করবে ইনকিলাব মঞ্চ

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির স্মরণে মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় রাজধানীর শাহবাগে ‘শহীদি সমাবেশ’ করার ঘোষণা দিয়েছে ইনকিলাব মঞ্চ। সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আয়োজিত সমাবেশে এই ঘোষণা দেন ইনকিলাব মঞ্চের সদস্যসচিব আব্দুল্লাহ আল জাবের।

তিনি বলেন, শহীদ হাদি স্বাধীনতা-গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য যে লড়াই করেছেন, যে আন্দোলনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন সেই চেতনা সামনে রেখে এবং অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে যারা শহীদ হয়েছেন তাদের সবাইকে স্মরণ করে মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেল ৩টায় শহীদ হাদি চত্বরে (শাহবাগ) শহীদি শপথ হবে।

এসময় ৩ দফা দাবি ঘোষণা করেন তারা। দাবিসমূহ হলো—
• দ্রুত বিচারিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৩০ কার্যদিবসের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন করা। তদন্তের জন্য এফবিআই অথবা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের মতো পেশাদারি এবং নির্ভরযোগ্য গোয়েন্দা সংস্থাকে যুক্ত করা।

• সিভিল-মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা আওয়ামী সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও বিচারের মুখোমুখি করা।

• স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা, বিশেষ সহকারী এবং আইন উপদেষ্টাকে জনগণের কাছে তাদের অপারগতার কারণ প্রকাশ করে এই খুনের সকল দায় নিয়ে পদত্যাগ করা।

এনএস/এমআইএইচএস/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।