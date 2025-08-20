  2. অর্থনীতি

এনবিআরে ২ দিনে ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনারসহ ১৭৪ কর্মকর্তা বদলি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:২৬ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
ফাইল ছবি

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনার ও ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনারসহ ১৭৪ কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে।

১৮ ও ১৯ আগস্ট ইস্যু করা পৃথক আদেশে একযোগে তাদের দেশের বিভিন্ন দপ্তরে বদলি করা হয়।

মঙ্গলবার (১৯ আগষ্ট) পৃথক দুই আদেশে ৪১ জন অতিরিক্ত কর কমিশনার ও ১ জন দ্বিতীয় সচিবকে বদলি করা হয়।

সোমবার (১৮ আগষ্ট) পৃথক আদেশে ১৩১ জন সহকারী কর কমিশনার ও একজন সদস্যকে বদলি করা হয়েছে।এনবিআর সংস্কার আন্দোলনের জেরে গত জুন থেকেই বিভিন্ন ধাপে অনেক কর্মকর্তাকে বদলি করা হয়েছে। এছাড়া সদস্যসহ ৩০ এর বেশি কর্মকর্তা-কর্মচারীকেকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে এনবিআর।

এর আগে, গত সোমবার ৯ কর্মকর্তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। মঙ্গলবার এনবিআর এর ১৭ কর্মকর্তার সম্পদ বিবরণী তলব করে দুদক।

