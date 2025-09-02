আগস্টে রপ্তানি আয়ে ধীরগতি

আগস্টে রপ্তানি আয়ে ধীরগতি
চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রথম দুই মাসে (জুলাই-আগস্ট) মোট ৮ দশমিক ৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় করেছে বাংলাদেশ। এটি গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ১০ দশমিক ৬১ শতাংশ বেশি। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।
তবে আগস্ট মাসের চিত্র কিছুটা ভিন্ন। ওই মাসে রপ্তানি আয় দাঁড়ায় ৩ দশমিক ৯২ বিলিয়ন ডলারে, যা ২০২৪ সালের আগস্টের তুলনায় ২ দশমিক ৯৩ শতাংশ কম। গত বছরের একই মাসে রপ্তানি আয় হয়েছিল ৪ দশমিক ০৩ বিলিয়ন ডলার।
বিশ্লেষকদের মতে, অর্থবছরের শুরুটা ইতিবাচক হলেও আগস্টে এই ধীরগতি বৈশ্বিক বাজারের চাহিদার ওঠানামা ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তাকে ইঙ্গিত করছে। তৈরি পোশাক শিল্পের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা এবং বাজার বৈচিত্র্যকরণের সীমাবদ্ধতাও এ ধীরগতির পেছনে ভূমিকা রাখছে।
সামগ্রিকভাবে রপ্তানি খাত স্থিতিশীলতা ধরে রাখলেও আগস্টের ধাক্কা ভবিষ্যৎ মাসগুলোতে সতর্ক থাকার বার্তা দিচ্ছে। নীতিনির্ধারক ও
রপ্তানিকারকদের মতে, নতুন বাজার অনুসন্ধান, পণ্যের বৈচিত্র্য এবং লজিস্টিক দক্ষতা বাড়ানো ছাড়া এ প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা কঠিন হবে।
চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক খাত থেকে ৭ দশমিক ১৩ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা গত বছরের ৬ দশমিক ৫ বিলিয়নের চেয়ে ৯ দশমিক ৬৩ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে নিট পোশাক খাতে রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ৯৫ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৯ দশমিক ১১ শতাংশ এবং ওভেন খাতে আয় হয়েছে ৩ দশমিক ১৮ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১০ দশমিক ২৮ শতাংশ।
তবে আগস্ট মাসে রপ্তানি আয় কমে দাঁড়িয়েছে ৩ দশমিক ১৭ বিলিয়ন ডলারে, যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৪ দশমিক ৭৫ শতাংশ হ্রাস। ওই মাসে নিট পোশাক খাত থেকে এসেছে ১ দশমিক ৭৭ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ এবং ওভেন খাত থেকে এসেছে ১ দশমিক ৪০ বিলিয়ন ডলার, প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ২ দশমিক ৬৫ শতাংশ।
