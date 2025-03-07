সেরা ব্র্যান্ডের পুরস্কার পেলো প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের তিন পণ্য
দেশসেরা ব্র্যান্ডের পুরস্কার পেয়েছে অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের তিন পণ্য ও প্রতিষ্ঠান। প্ল্যাস্টিক পণ্যে আরএফএল হাউজওয়্যার, জুসে প্রাণ ম্যাঙ্গো জুস এবং সস ক্যাটাগরিতে প্রাণ সস ও কেচাপ সেরা ব্র্যান্ডের স্বীকৃতি পেয়েছে। দেশের ব্র্যান্ড প্রাকটিশনারদের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম এই পুরস্কার দিয়েছে।
শনিবার (২০ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর লা মেরিডিয়ান হোটেলে এক অনুষ্ঠানে ১৭তম বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হয়। এসময় প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাদের হাতে অনুষ্ঠানের অতিথি ও আয়োজকরা পুরস্কার তুলে দেন।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের আরও বেশ কিছু পণ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেরার সম্মান অর্জন করেছে। এ বছর ৪৫টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৪৫টি ব্র্যান্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয় মোস্ট লাভড ব্র্যান্ড অব বাংলাদেশ বা দেশের সেরা ব্র্যান্ডের সম্মানসূচক পুরস্কার। এছাড়া ১৫টি ব্র্যান্ডকে দেওয়া হয় ওভারঅল টপ ১৫ মোস্ট লাভড ব্র্যান্ডস অব বাংলাদেশ সম্মাননা।
এ আসরে আমা কফি মোস্ট ইমার্জিং ব্র্যান্ড অব বাংলাদেশ শীর্ষক সম্মাননাটি অর্জন করে। এনসার্চ লিমিটেডের অংশীদারত্বে আয়োজিত বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অনুষ্ঠানে ৬১টি সম্মাননা দেওয়া হয়। এছাড়া জরিপে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৪৫টি ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মোস্ট লাভড ব্র্যান্ডের নামও ঘোষণা করা হয়।
বাংলাদেশের ওভারঅল টপ ১৫ ব্র্যান্ডের মধ্যে স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলো আধিপত্য বজায় রেখেছে। এ বছর বেস্ট ব্র্যান্ডের মর্যাদা লাভ করেছে বিকাশ। আরএফএল হাউজওয়্যার এবং রাঁধুনী যথাক্রমে দেশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের খেতাব অর্জন করেছে।
আরও পড়ুন
যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাগ রপ্তানি শুরু করলো আরএফএল
প্রাণ-আরএফএলের দুই প্রতিষ্ঠান পেলো আইসিএসবি ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড
ইইউ গ্যারান্টেড ডিইজির ২৫ মিলিয়ন ডলার অর্থায়ন পাচ্ছে প্রাণ-আরএফএল
এই তালিকায় ৪ থেকে ১৫ নম্বরে থাকা অন্য ব্র্যান্ডগুলো হচ্ছে- ইস্পাহানি মির্জাপুর, গ্রামীণফোন, স্বপ্ন, ফ্রেশ আটা/ময়দা/সুজি, ক্লোজআপ, সানসিল্ক শ্যাম্পু, ম্যাগি টু মিনিট নুডলস, এসিআই পিওর সল্ট, প্যারাসুট অ্যাডভান্সড, প্রাণ ম্যাঙ্গো জুস, মোজো এবং রূপচাঁদা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল।
ব্র্যান্ড ইকুইটি ইনডেক্সের ভিত্তিতে ধারাবাহিক ঊর্ধ্বগামী প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করায় আমা কফিকে ‘মোস্ট ইমার্জিং ব্র্যান্ড অব বাংলাদেশ’ সম্মাননা দেওয়া হয়। এই সম্মাননাটি সেসব ব্র্যান্ডকে দেওয়া হয় যারা ব্যবসায়িক মূল্যে ও ভোক্তার জীবনে অবদানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি অর্থপূর্ণ উচ্চতায় নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে।
প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের আরও যেসব পণ্য বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছে সেগুলো হলো- বোতলজাত পানিতে প্রাণ ড্রিংকিং ওয়াটার, ফ্রোজেন ফুডে প্রাণ ঝটপট, ফুল ক্রিম দুধের গুঁড়ায় প্রাণ মিল্ক ফুল ক্রিম দুধের গুঁড়া, জুসে প্রাণ ফ্রুটো, তরল দুধে প্রাণ মিল্ক, নুডলসে প্রাণ এমআর নুডলস ও মসলার পণ্যে প্রাণ মাসালা।
বছরের সেরা ব্র্যান্ড বাছাই করতে এনসার্চ লিমিটেড একটি জরিপ পরিচালনা করে। এই জরিপটি বাংলাদেশের আটটি বিভাগের শহর ও গ্রামীণ উভয় অঞ্চলে পরিচালিত হয়েছিল। সমান শতাংশের নারী ও পুরুষ নিয়ে মোট ১২ হাজার ৪০০ জনের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। এনসার্চ লিমিটেডের পরিচালক খন্দকার আসিফ মাহমুদ এক বিস্তারিত আলোচনায় বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ এর মেথডোলোজি ব্যাখ্যা করেন।
গালা অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক শরিফুল ইসলাম বলেন, ‘আজকের দিনে ব্র্যান্ড মানুষের স্বপ্ন, সংস্কৃতি আর অর্থনীতিকে প্রভাবিত করে। ভোক্তাদের চাহিদা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যান্ডকে দায়িত্ব, উদ্ভাবন আর বাস্তব উপকারের প্রতিশ্রুতি দিতে হয়। আজ আমরা শুধু বাজারে সফল ব্র্যান্ডকেই নয়, যে ব্র্যান্ড লাখো মানুষের দৈনন্দিন জীবন আরও ভালো করেছে তাদেরও সম্মান জানাচ্ছি। ব্র্যান্ডিং মানে দেশের উন্নয়ন- আমি চাই এই স্বীকৃতি ব্র্যান্ডগুলোকে আরও বড় লক্ষ্য, সাহসী ধারণা এবং বাংলাদেশের জন্য আরও মূল্য সৃষ্টির অনুপ্রেরণা দিক।’
অনুষ্ঠানে জানানো হয়, ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশে উপস্থিত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলোকে অনুপ্রাণিত ও সম্মানিত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরামের হাত ধরে শুরু হয় বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ডের যাত্রা। এক দশকের বেশি সময়ের ধারাবাহিকতায় আয়োজনটি হয়ে উঠেছে দেশের শীর্ষ ব্র্যান্ডিং সম্মাননা। দেশে প্রচলিত সেরা ব্র্যান্ডগুলোর একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় অর্জিত সাফল্যকে উদযাপনের লক্ষ্যেই বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড আয়োজিত হয়।
ইএইচটি/বিএ