১০ কোটি ডলারের চুক্তি
সার আমদানিতে প্রথমবারের মতো মিলবে সৌদির সহায়তা
বাংলাদেশ ও ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ট্রেড ফিন্যান্স করপোরেশনের (আইটিএফসি) মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা শক্তিশালীকরণে প্রথমবারের মতো অর্থায়ন চুক্তি সই হয়েছে। এ চুক্তির মাধ্যমে আইটিএফসি প্রাথমিক পর্যায়ে ১০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। প্রতি ডলার সমান ১২১ টাকা ৭১ পয়সা ধরে বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ ১ হাজার ২১৭ কোটি টাকা।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সৌদি আরবের জেদ্দায় দুদেশের সরকারের মধ্যে চুক্তি সই হয়েছে। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইএসডিবি) গ্রুপের একটি সদস্য সংস্থা আইটিএফসির মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থায়ন চুক্তি সই হয়েছে। এ চুক্তিগুলো বাংলাদেশের সার আমদানির ক্ষেত্রে সহায়তা করবে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মর্মে আশা করা যায়।
চুক্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে- মাস্টার মুরাবাহা অর্থায়ন চুক্তি এবং সিন্ডিকেটেড মুরাবাহা অর্থায়ন সুবিধা। এ অর্থায়নের মাধ্যমে প্রতিবছর বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) জ্বালানি আমদানি করে আসছে। এবারে সার আমদানিতে প্রথমবারের মতো গৃহীত এ উদ্যোগটি বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়ক হবে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের তিন সদস্য বিশিষ্ট প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মো. শাহরিয়ার কাদের ছিদ্দিকী। অন্য দুইজন হলেন- কৃষি সচিব ড. মো. এমদাদ উল্লাহ মিয়ান ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গর্ভনর মো. কবির আহমেদ।
