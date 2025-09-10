অনলাইন রিটার্নের সঙ্গে সরাসরি ব্যাংকের সংযোগে ভয় নেই

অনলাইন রিটার্নের সঙ্গে সরাসরি ব্যাংকের সংযোগে ভয় নেই
অনলাইন রিটার্নের সঙ্গে সরাসরি ব্যাংকের সংযোগের প্রস্তাব করদাতার সুবিধার জন্য, কোনো কর্মকর্তা গ্রাহকের তথ্য দেখতে পাবেন না বলে আশ্বস্ত করেছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে রাজস্ব ভবন অফিসে ‘মিট দ্যা বিজনেস’ শীর্ষক সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ব্যাংকের তথ্য এনবিআরের কোনো কর্মকর্তা দেখতে পাবে না জানিয়ে আবদুর রহমান খান বলেন, এই সুবিধা করদাতার জন্য। এতে ব্যাংকের আমানত সংগ্রহে কিংবা করদাতাদের কোনো সমস্যা হবে না। করদাতার যাতে হিসাব বিবরণী বারবার আনতে না হয়, সে কারণে আমরা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সঙ্গে সমন্বয় করার চেষ্টা করছি।
এর আগে গত ১৪ আগস্ট এনবিআর থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক ও অর্থ বিভাগে চিঠি পাঠানো হয়। যেখানে বলা হয়, করদাতাদের অনলাইন রিটার্নের সঙ্গে সরাসরি ব্যাংকের সংযোগ থাকবে। যার মাধ্যমে করদাতার অ্যাকাউন্টের ব্যালান্স, সুদের আয় এবং কর্তন করা উৎসে কর—রিয়েল-টাইমে জানা যাবে। এরপর বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠে যে, গ্রাহকের ব্যাংক হিসাবের তথ্য এনবিআর কর্মকর্তাদের কাছে চলে যাবে। তাতে ব্যাংকের আমানত কমে যাওয়ার আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা।
অন্যদিকে করপোরেট কর প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, করপোরেট কর কমতে কমতে ২০ ভাগ হয়েছে। আগামীতেও করপোরেট কর রিটার্নও অনলাইননে দাখিল করা হবে। আমাদের লক্ষ্য ব্যবসায়ীরা যাতে কষ্ট না পায়। ব্যবসায়ীরা যাতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহ প্রকাশ করে।
মো. আবদুর রহমান খান বলেন, বেশিরভাগ করদাতা রিটার্ন দেন না। টিআইএনধারীদের নোটিশ দেওয়াকে হয়রানি বলা ঠিক না। রিটার্ন জমা দিলেই সমস্যার সমাধান। আয় করে অটোমেশন করা হয়েছে। আমরা র্যাবডম বেসিসে অডিট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কোম্পানির ক্ষেত্রে এমনভাবে অডিট হবে যাতে তিনটির মধ্যে অন্তত একটি নতুন ফাইল হয়।
ভ্যাট হার নিয়ে এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন, ভ্যাট রেট নিয়ে অনেক আপত্তি দেখলাম। প্রয়োজনে ভ্যাট রেট কমাবো। ভ্যাট রেট হবে একক রেট। আমরা চাই ডিজিটালাইজেশন। আমরা সফটওয়্যার করতে চাই।
টোব্যাকো খাতে ৮৩ শতাংশ ভ্যাট থাকলেও আদায় হয় না এমন মন্তব্য করে এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান বলেন, টোব্যাকো খাতে বড় অংকের ভ্যাট ফাঁকি হয়। গত এক বছরে ৩ হাজার অডিট হয়েছে। সেখানে ভ্যাট ফাঁকির তথ্য পাওয়া গেছে। অধিকাংশ ভ্যাট পাই না। আমরা কিউআর কোডকেন্দ্রিক সিস্টেম করতে চাচ্ছি। যাতে অটোমেটিকভাবে ভ্যাট জমা হয়। এক্ষেেত্রে ব্যবসায়ীদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।
