শেয়ার নিয়ে কারসাজি, ৪৩ কোটি টাকা জরিমানা

শেয়ার নিয়ে কারসাজি, ৪৩ কোটি টাকা জরিমানা
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি এবং নিউজ লাইফ ক্লোথিং লিমিটেডের শেয়ার নিয়ে কারসাজি করায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ৪৩ কোটি টাকা জরিমানা করেছে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)। সেই সঙ্গে এনআরবি ব্যাংকের সাবেক প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) মোহাম্মদ কামরুল হাসানকে পাঁচ বছরের জন্য পুঁজিবাজারে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
বিএসইসির চেয়ারম্যান খন্দকার রাশেদ মাকসুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ৯৭২তম কমিশন সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিএসইসির পরিচালক ও মুখপাত্র মো. আবুল কালাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
মো. আবুল কালাম জানান, ২০২১ সালের ২৪ মে থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত নিউ লাইন ক্লোথিং লিমিটেডের শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের দায়ে মো. রিয়াজ মাহমুদ সরকারকে ১ কোটি ১৪ লাখ টাকা, আবুল বাসারকে ৪ কোটি ২ লাখ টাকা, সরকার প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিশিংকে ৪ কোটি ২৮ লাখ টাকা, মো. সেলিমকে ১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা এবং জামিলকে ২ কোটি ২০ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
অপর দিকে, ২০২১ সালের ২৪ এপ্রিল থেকে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাইওনিয়ার ইন্স্যুরেন্সের শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের দায়ে এনআরবি ব্যাংকের তৎকালীন সিএফও মোহাম্মদ কামরুল হাসানকে ৭৫ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও পদগ্রহণ, চাকুরি ও সিকিউরিটিজ লেনদেনসহ পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করা থেকে তাকে ৫ বছরের জন্য নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
একই সময়ে এই কোম্পানির শেয়ার লেনদেনে কারসাজি করে সিকিউরিটিজ আইন ভঙ্গের দায়ে শেখ ফারুক আহমেদ-কে ৩০ কোটি ৩২ লাখ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
এমএএস/এমএমকে/এমএস