বিজিএমইএ
পোশাকশিল্পে সার্কুলার অর্থনীতির প্রসারে নেদারল্যান্ডসে ট্রেড মিশন
বাংলাদেশের পোশাকশিল্পকে সার্কুলার অর্থনীতির দিকে এগিয়ে নিতে এবং টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়াকে গতিশীল করতে নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের সার্কুলার টেক্সটাইল ট্রেড মিশন।
‘টুগেদার ফর অ্যা সার্কুলার ফ্যাশন টুমোরো’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ মিশন শুরু হয়েছে ৮ সেপ্টেম্বর এবং চলবে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।
মিশনটি যৌথভাবে আয়োজন করেছে নেদারল্যান্ডস এন্টারপ্রাইজ এজেন্সি (আরভিও) ও ঢাকাস্থ নেদারল্যান্ডস দূতাবাস। যার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সহযোগিতা করেছে বিজিএমইএ।
মিশনের মূল লক্ষ্য রিসাইক্লিং, টেক্সটাইল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নতুন ব্যবসা এবং বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা; পাশাপাশি প্রযুক্তি বিনিময় বাড়ানো—যেন সার্কুলার টেক্সটাইল অর্থনীতির দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যায়।
বিজিএমইএ সহ-সভাপতি ভিদিয়া অমৃত খানের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদলে রয়েছেন বিজিএমইএ পরিচালক শাহ রাঈদ চৌধুরী, জোয়ারদার মোহাম্মদ হোসনে কমার আলম, আসেফ কামাল পাশা ও সাকিফ আহমেদ সালাম।
এছাড়া দেশের শীর্ষস্থানীয় পোশাক ও বস্ত্র উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং রিসাইক্লিং কোম্পানির প্রতিনিধিরাও মিশনে অংশ নিয়েছেন।
বাংলাদেশের জন্য এ বাণিজ্য মিশনটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দেশের পোশাকশিল্প বৈশ্বিক সার্কুলারিটি বিষয়ক সর্বোত্তম অনুশীলনগুলো গ্রহণ, উদ্ভাবনী প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার ও বিশ্বব্যাপী সার্কুলারিটির চাহিদাগুলোর সঙ্গে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করছে এবং সাসটেইনেবিলিটির প্রসারে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলেছে।
চারদিনের এ কর্মসূচির অংশ হিসেবে, প্রতিনিধিদলটি সার্কুলার নীতি, অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা এবং প্রযুক্তিবিষয়ক উচ্চপর্যায়ের সেমিনারে অংশগ্রহণ করেছে। তারা ব্রাইটফাইবার ইনসাইড, উইল্যান্ড টেক্সটাইলস, স্যাক্সেল ও ফ্রাঙ্কেনহুইসের মতো শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলোও পরিদর্শন করেছে, যারা টেক্সটাইল রিসাইক্লিং এবং ক্লোজড-লুপ সিস্টেমে তাদের যুগান্তকারী অবদানের জন্য সুপরিচিত।
প্রতিনিধিদলটি স্যাকশন ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেসের সার্কুলার টেক্সটাইল ল্যাব পরিদর্শন এবং রিসাইকেলড সুতা ও কাপড়ের জন্য উন্নত প্রোটোটাইপিং সুবিধাগুলো সরাসরি পর্যবেক্ষণ করেছে।
প্রতিনিধিদলটি ‘সার্কুলার টেক্সটাইল ডেইজ’ নামক একটি গুরুত্বপূর্ণ ইউরোপীয় প্ল্যাটফর্মেও অংশ নেয়। এ প্ল্যাটফর্মে বিশ্বখ্যাত ব্র্যান্ড, রিসাইক্লার, উদ্ভাবক এবং প্রযুক্তি সরবরাহকারীরা তাদের সার্কুলার মডেল, ট্রেসেবিলিটি ও টেকসই উৎপাদনের বিভিন্ন সমাধান তুলে ধরেন। এ আয়োজনে নেটওয়ার্কিং, ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন (ম্যাচমেকিং) এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের উদ্ভাবনগুলো তুলে ধরার অসাধারণ সুযোগ তৈরি হয়েছে।
এ মিশনে বিজিএমইএর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজিএমইএর ‘সাসটেইনেবিলিটি ভিশন ২০৩০’-এর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন ঘটেছে। এ রূপকল্পে সার্কুলারিটি, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস ও পরিবেশবান্ধব অর্থনীতির দিকে রূপান্তরকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।
মিশনে অংশগ্রহণকারী শীর্ষস্থানীয় বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর মধ্যে রয়েছে- এশিয়ান অ্যাপারেলস লিমিটেড, সার্কুলার ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, সাইক্লো, দেশ গার্মেন্টস লিমিটেড, ইভিটেক্স ড্রেস শার্ট লিমিটেড, ফ্লোরেন্স গ্রুপ, খেতান ট্রেডিং, মাতিন স্পিনিং মিলস পিএলসি, ওশান ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, রিকভার, রিসাইকেল-র্য লিমিটেড, সারাজ ফাইবার টেক লিমিটেড, সেটারা গ্রুপ ও রিভার্স রিসোর্সেস।
এমকেআর/এমএস